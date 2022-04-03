طالبان تحظر زراعة الأفيون وغيره من أنواع المخدرات
"لن يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش في أراضيه، ومن يخالف هذا المرسوم فسيهلك زرعه ويُعامل وفق أحكام الشرع"
أعلنت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأحد، عن حظر زراعة الأفيون والإتجار في كافة أنواع المخدرات بجميع أنحاء البلاد.
ونشر حساب طالبان على "تويتر" المرسوم الخاص بمنع زراعة الحشيش في أفغانستان، جاء فيه: "ينوه جميع المواطنين على أنه يمنع بتاتا زراعة الحشيش في جميع أفغانستان، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، ولا يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش في أراضيه، ومن يخالف هذا المرسوم فسيهلك زرعه ويُعامل وفق أحكام الشرع".
٣/١— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 3, 2022
مرسوم سماحة أمير المؤمنين بخصوص منع زراعة الحشيش في جميع #أفغانستان
ينوه جميع المواطنين على أنه يمنع بتاتا زراعة الحشيش في جميع أفغانستان، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، ولا يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش في أراضيه، ومن نقض هذا المرسوم فسيُهلك زرعه ويُعامل وفق أحكام الشرع. pic.twitter.com/OJEoExziAx
وأضافت الحركة: "كما يمنع بتاتا في جميع البلاد، استخدام المواد المخدرة بكافة أصنافها (الخمر، والكحول، والحشيش، والأفيون، والهيروين، والشيشة، والحبوب وغيرها) وتعاطيها، وبيعها، ونقلها، والتجارة فيها، وإيرادها، وتصديرها، وإنتاجها".
وتابعت: "ويحذر كل من خالف هذا المرسوم بعد صدوره، بأنه سيتم تعريفه للجهات العدلية والقضائية، وسيتعرض للمعاقبة الشديدة".
وقال مزارعون وأعضاء من طالبان إن إنتاج أفغانستان من الأفيون زاد خلال الأشهر الماضية. وفي ذروة الإنتاج عام 2017، قدرت الأمم المتحدة قيمته بنحو 1.4 مليار دولار.
وقال مزارع في هلمند إن أسعار الخشخاش ارتفعت بالفعل إلى أكثر من مثليها في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب شائعات عن أن طالبان ستحظر زراعته. لكنه أضاف أنه بحاجة لزراعة الخشخاش لإعالة أسرته، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".
وقال "المحاصيل الأخرى ليست مربحة".
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