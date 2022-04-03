في "عسكريتاريا".. الآثار الاستراتيجية للحرب في أوكرانيا

تتناول الحلقة السابعة من برنامج عسكريتاريا عرض الآثار الاستراتيجية للحرب في أوكرانيا وكذلك انعكاساتها على سباق التسلح النووي.

فيعرض البرنامج في فقرة الأخبار استراتيجيات الدفاع الأوكرانية وخطط الهجوم الروسية وكذلك يتابع استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

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ثم ينتقل للحديث مع الفريق جوزيف فوتل القائد السابق للقيادة المركزية الامريكية عن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والناتو ، والدروس المستفادة من استراتيجية الدفاع الروسية في أوكرانيا والتداعيات الأمنية لجلب مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا على كلا الجانبين.

ثم يقدم البرنامج عرضا للصواريخ الفرط صوتية بعد ظهورها في ساحة الحرب الأوكرانية.

كما يناقش البرنامج مع تاريا كرونبرغ المدير التنفيذي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ملامح السباق النووي بعد التهديدات الروسية، وحاجة أوروبا لقوى عسكرية جديدة تحميها بمعزل عن تأثير القرار الأميركي على تحركات الناتو ويقدم نبذة تاريخية عن الصواريخ المضادة للدبابات بعد أن أحدثت فارق في كييف.

وفي الفقرة الأخيرة يقدم البرنامج شرحا لمصطلح الحرب الكيماوية.