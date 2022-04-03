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كازاخستان توقف "عميل" لجهة أجنبية خطط لاغتيال الرئيس

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Kazakh law enforcement officers stand guard at a checkpoint, after mass protests triggered by fuel price increase erupted all over the country, in Nur-Sultan, Kazakhstan January 7, 2022. Picture taken January 7, 2022. REUTERS/Turar Kazangapov
الجيش الكازاخستاني في نور سلطان بعد الاحتجاجات في يناير الماضي (أرشيفية)
كازاخستان

كازاخستان توقف "عميل" لجهة أجنبية خطط لاغتيال الرئيس

من مهام العميل، وهو مواطن كازاخستاني، "نشر مواد تهدف إلى الترويج للدعاية المعادية لروسيا وللخوف من روسيا" على شبكات التواصل الاجتماعي

الماتي (كازاخستان) – فرانس برس

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أعلنت الأجهزة الأمنية الكازاخستانية الوم الأحد أنها أوقفت "عميل استخبارات أجنبية" كان يخطط لاغتيال رئيس البلاد ومسؤولين كبار.

وأشارت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان إلى أن "عميل استخبارات أجنبية، وهو مواطن كازاخستاني، أوقف في 25 مارس 2022 في نور سلطان من قبل جهاز مكافحة التجسس".

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف (أرشيفية)
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف (أرشيفية)

وأكّد البيان أن الموقوف "كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان وعدد من المسؤولين الكبار" بالإضافة إلى أفراد في أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن.
ولفت أيضاً إلى ضبط بندقية قنص أجنبية الصنع ومخدرات ومبلغ مالي كبير خلال عملية تفتيش لمنزل العميل.

وأوضح البيان أن مهام العميل الذي أُلقي القبض عليه في عاصمة كازاخستان تشمل نشر مواد تهدف إلى "الترويج للدعاية المعادية لروسيا" و"للخوف من روسيا" على شبكات التواصل الاجتماعي.

مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في الماتي في 6 مارس
مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في الماتي في 6 مارس

وقال البيان إن الموقوف خضع للاستجواب بعدما أوقف. كما فُتح تحقيق في "محاولة ارتكاب جريمة" و"عمل ارهابي"، بحسب البيان نفسه.

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وهزّت أعمال شغب أسفرت عن قتلى كازاخستان في يناير الماضي. وتحوّلت تظاهرات سلمية سببها ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال نهب واشتباكات مسلّحة.

وأرسلت موسكو قواتها لمساعدة الحكومة الكازاخستانية لوقف سلسلة الاضطرابات، تلبيةً لطلب الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وحمّل توكاييف مسؤولية أعمال الشغب التي قُتل فيها أكثر من 200 شخص لقطاع طرق و"إرهابيين" على صلة بجهات خارجية، لكن مراقبين اعتبروا أن الفوضى على صلة بصراع داخلي على السلطة في البلاد.

الجيش الروسي الذي وصل إلى كازاخستان لمساعدتها على السيطرة على الاحتجاجات في يناير الماضي
الجيش الروسي الذي وصل إلى كازاخستان لمساعدتها على السيطرة على الاحتجاجات في يناير الماضي
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