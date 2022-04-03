كازاخستان توقف "عميل" لجهة أجنبية خطط لاغتيال الرئيس

أعلنت الأجهزة الأمنية الكازاخستانية الوم الأحد أنها أوقفت "عميل استخبارات أجنبية" كان يخطط لاغتيال رئيس البلاد ومسؤولين كبار.

وأشارت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان إلى أن "عميل استخبارات أجنبية، وهو مواطن كازاخستاني، أوقف في 25 مارس 2022 في نور سلطان من قبل جهاز مكافحة التجسس".

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وأكّد البيان أن الموقوف "كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان وعدد من المسؤولين الكبار" بالإضافة إلى أفراد في أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن.

ولفت أيضاً إلى ضبط بندقية قنص أجنبية الصنع ومخدرات ومبلغ مالي كبير خلال عملية تفتيش لمنزل العميل.

وأوضح البيان أن مهام العميل الذي أُلقي القبض عليه في عاصمة كازاخستان تشمل نشر مواد تهدف إلى "الترويج للدعاية المعادية لروسيا" و"للخوف من روسيا" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن الموقوف خضع للاستجواب بعدما أوقف. كما فُتح تحقيق في "محاولة ارتكاب جريمة" و"عمل ارهابي"، بحسب البيان نفسه.

وهزّت أعمال شغب أسفرت عن قتلى كازاخستان في يناير الماضي. وتحوّلت تظاهرات سلمية سببها ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال نهب واشتباكات مسلّحة.

وأرسلت موسكو قواتها لمساعدة الحكومة الكازاخستانية لوقف سلسلة الاضطرابات، تلبيةً لطلب الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وحمّل توكاييف مسؤولية أعمال الشغب التي قُتل فيها أكثر من 200 شخص لقطاع طرق و"إرهابيين" على صلة بجهات خارجية، لكن مراقبين اعتبروا أن الفوضى على صلة بصراع داخلي على السلطة في البلاد.