مطالبات غربية بمعاقبة روسيا على جرائمها ضد المدنيين في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، روسيا بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية.

وكتب كوليبا على تويتر "إن مجزرة بوتشا كانت متعمّدة. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. يجب أن نوقفهم ونطردهم. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا".

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ومن جانبها، دعت لندن إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب".

وطالبت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس بفتح تحقيق بالهجمات الروسية "العشوائية" ضد المدنيين بأوكرانيا.

وقال وزير خارجية هولندا فوبكا هوكسترا: "نشعر بالصدمة جراء الروايات عن جرائم القوات الروسية في أوكرانيا".

وأكدت وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين أن "استهداف الأبرياء في أوكرانيا أمر مشين"، وطالبت "بمحاسبة روسيا على تصرفات قواتها في أوكرانيا".

وإلى ذلك، عبّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الأحد، عن صدمته من صور "الفظائع" التي قال إن الجيش الروسي ارتكبها في مدينة بوتشا الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وأضاف في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر، أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة اللازمة للمقاضاة في المحاكم الدولية. وتابع: "هناك المزيد من العقوبات والدعم من الاتحاد الأوروبي في الطريق".

كما أعرب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن صدمته إزاء ما وصفها بـ"جرائم الحرب الوحشية" التي ارتكبها الجنود الروس في بلدة بوتشا الواقعة شمال غرب العاصمة.

وفي إشارة إلى تقارير عن إعدام مدنيين، قال كليتشكو لصحيفة "بيلد" اليومية الألمانية، الأحد، إن "ما حدث في بوتشا وعدد من ضواحي كييف الأخرى لا يمكن وصفه إلا بإبادة جماعية".

وشاهد طاقم الأسوشيتدبرس، الأحد، جثث 9 أشخاص في الأقل يبدو أنهم أعدموا. واثنان منهم في الأقل كانت أيديهما مقيدة خلف ظهريهما. وكانوا جميعا يرتدون ثيابا مدنية وكان ثلاثة في الأقل عراة من الخصر إلى الأعلى. وظهر أحدهم وقد أصيب برصاصة في صدره من مسافة قريبة.

وقال كليتشكو كذلك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن "جرائم الحرب الوحشية"، مضيفا أن المدنيين تعرضوا "لإطلاق النار وهم مقيدون".

وطالب العالم أجمع، خاصة ألمانيا، بالوقف الفوري لواردات الغاز من روسيا.

وتابع قائلا "أناشد ألمانيا على وجه الخصوص، يمكن أن تكون هناك نتيجة واحدة فقط، لا يجب أن يذهب فلس واحد إلى روسيا بعد الآن، هذه أموال دامية تستخدم في ذبح الناس. يجب فرض حظر على واردات الغاز والنفط على الفور".