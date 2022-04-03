منظمة إغاثية: غرق أكثر من 90 مهاجراً في البحر المتوسط

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود وفاة أكثر من 90 مهاجرا غرقا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب مكتظ.

وذكرت المنظمة مساء السبت، أن المهاجرين كانوا على متن قارب غادر الشواطئ الليبية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ناقلة نفط أنقذت أربعة مهاجرين في ساعة مبكرة من صباح السبت في المياه الدولية. وقال الناجون إنهم كانوا على متن القارب مع حوالي 100 مهاجر آخرين.

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وقالت المنظمة إن الناقلة لم تستجب لمناشداتها بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث "سيواجهون الاحتجاز وسوء المعاملة دون شك".

وحثت المجموعة إيطاليا ومالطا على "توفير مكان آمن للناجين". كما دعت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" وغيرها من وكالات الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن تفاصيل الحادث.

توفى حوالي 300 مهاجر - أو يُفترض أنهم لقوا حتفهم- خلال رحلتهم في عرض البحر المتوسط بين 1 يناير و28 مارس الماضيين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. فيما اعترضت قوات حرس الحدود حوالي 3100 مهاجر وأعادتهم إلى ليبيا.

بمجرد عودة المهاجرين إلى ليبيا، يتم نقلهم عادة إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والتي تسودها الانتهاكات والمعاملة السيئة. وعام 2021، تم اعتراض ما لا يقل عن 32425 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد غرق ما لا يقل عن 1553 شخصا العام الماضي.