السودان: مقتل 23 امرأة في غرق قارب بالنيل الأزرق

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، وفاة 23 سيدة في الأقل إثر غرق قارب الأسبوع الماضي في النيل الأزرق.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن 29 شخصا كانوا على متن القارب، الذي انقلب، وغرق يوم الجمعة في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

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وكان جميع الركاب من النساء باستثناء الربان، الذي نجا بالإضافة لخمسة راكبات.

وكانت السيدات عاملات باليومية في مزارع، وكن عائدات إلى ديارهن عندما انقلب القارب.

وقالت (سونا) إن رجال الإنقاذ انتشلوا 13 جثة، ويبحثون عن 10 جثث أخرى.

والنيل الأزرق طريق نقل حيوي للأشخاص والبضائع في السودان. وتشيع مثل هذه الحوادث في الممرات المائية بالدولة الأفريقية، حيث غالبا ما يتم تجاهل تدابير السلامة.

وقضى 22 شخصا في الأقل - 21 طالبا وسيدة –عندما غرق قارب في النيل بالسودان عام 2018.