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روسيا تنفي ارتكاب مجازر ببوتشا الأوكرانية.. وتدعو لاجتماع مجلس الأمن

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A body of a civilian man with hands tied behind his back lies in the street as a communal worker prepares a plastic body bag to carry him to a waiting car in town of Bucha, not far from the Ukrainian capital of Kyiv on April 3, 2022. (AFP)
يسحبون جثثا لمدنيين في مدينة بوتشا
روسيا و أوكرانيا

روسيا تنفي ارتكاب مجازر ببوتشا الأوكرانية.. وتدعو لاجتماع مجلس الأمن

زيلينسكي أعلن إنشاء "آلية خاصة" للتحقيق في "الجرائم" الروسية في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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دعت موسكو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين للبحث في المزاعم حول ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.

وكتب نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي على تويتر "في ضوء الاستفزازات البغيضة من جانب المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين 4 أبريل".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد القادة الروس بارتكاب عمليات "تعذيب" و"قتل"، بعد اكتشاف مقابر جماعية في بوتشا بمنطقة كييف والعثور على مئات الجثث العائدة لمدنيين.

وأعلن زيلينسكي، الأحد، إنشاء "آلية خاصة" للتحقيق في "الجرائم" الروسية في أوكرانيا، واعداً بمعاقبة "كل شخص" مسؤول بعد العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا.

وقال زيلينسكي في مداخلة مصورة: "قررت إنشاء آلية قضائية خاصة في أوكرانيا للتحقيق والمحاكمة في كل جريمة ارتكبها غزاة بلادنا"، موضحاً أن الآلية ستضم "خبراء محليين ودوليين ومحققين ومدعين وقضاة".

واتهمت أوكرانيا في وقت سابق الجيش الروسي بارتكاب "مذبحة متعمدة" بحق المدنيين في مدينة بوتشا شمال غرب كييف، إضافة إلى "فظائع" أخرى في المناطق "المحررة".

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ونفت موسكو قتل مدنيين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صور الجثث في شوارع المدينة هي "إنتاج جديد لنظام كييف من أجل وسائل الإعلام الغربية".
ونددت مسؤولة في الإدارة الأميركية بطلب روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن.

وعلى تويتر كتبت مسؤولة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، وهي سفيرة سابقة لبلادها لدى الأمم المتحدة، أن "روسيا تلجأ إلى السيناريو نفسه كما في القرم وحلب".

وأضافت أنّ روسيا "المُجبَرة على الدفاع عمّا لا يُمكن الدفاع عنه (هنا فظائع بوتشا)، تُطالب باجتماع لمجلس الأمن الدوليّ حتى تتمكّن من التظاهر بالغضب وتدعو إلى المحاسبة"، معتبرة أنّ "لا أحد يُصدّق ذلك".

ولم تعلن الأمم المتحدة بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن سيُعقد اليوم الاثنين.

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