وفد عربي يزور موسكو وبولندا كوسيط محايد لحل الأزمة الأوكرانية

يعقد اليوم الاثنين وفد وزاري عربي رفيع المستوى مع مسؤولين روس اجتماعاً في موسكو، لبحث إنهاء الأزمة الأوكرانية.

ويضم الوفد وزراء خارجية الجزائر ومصر والأردن والسودان، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري توجه إلى موسكو وبعدها إلى وارسو لإجراء المشاورات اللازمة للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، فى إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، تنفيذاً لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يزور الوفد العربي العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن مقترحات مصرية - عربية تتضمن وقف إطلاق النار دون شروط.