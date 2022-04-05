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البرلمان الروسي: الجثث في بوتشا مجرد مسرحية!

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A body is carried at a school in Bucha, northwest of the Ukrainian capital Kyiv on April 4, 2022. (AFP)
من بوتشا (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

البرلمان الروسي: الجثث في بوتشا مجرد مسرحية!

دبي - العربية.نت

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كررت روسيا اتهام حلفاء أوكرانيا بالتورط في "الانتهاكات" التي وقعت في بلدة بوتشا شمال غربي كييف. واعتبر المتحدث باسم البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، أن مشاهد الجثث في تلك البلدة أشبه بمسرحية أعدت للجماهير في الغرب.

كما أضاف كبير المشرعين، فياتشيسلاف فولودين، بحسب ما أفادت رويترز، أن قتل المدنيين في بوتشا الأوكرانية، كان جزءًا من محاولة مخادعة من قبل الغرب لتشويه سمعة روسيا.

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مسرحية كاذبة

إلى ذلك، شدد على أن هذا الوضع الذي أحاط بتلك البلدة شكل استفزازاً لبلاده، وتشويهاً لسمعتها.

كما اتهم كلا من واشنطن وبروكسل، بفبركة تلك المسرحية، قائلا: إنهما كاتبتا السيناريو مخرجتا تلك القصة أيضا.

وختم مؤكدا ألا حقائق أبدا تثبت كل تلك الاتهامات والفبركات لبلاده، ومعتبرا أنها "مجرد أكاذيب".

بدورها اتهمت وزارة الدفاع الروسية السلطات الأوكرانية بتزييف مشاهد القتل في تلك البلدة.

تلفيق صور الفظائع

وكان المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اتهم كييف أيضا مساء أمس بتلفيق صور الفظائع في مدينة بوتشا، مؤكدا أن الدلائل تؤكد عدم ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.

كما أضاف أن الجثث التي عرضت في تلك البلدة لم تكن متحللة، متهما الأوكرانيين بمواصلة نشر الأكاذيب.

وأكد أن بحوزته أدلة تثبت زيف الادعاءات الأوكرانية في بوتشا.

من بوتشا شمال غربي كييف (رويترز)
من بوتشا شمال غربي كييف (رويترز)

يشار إلى أن موسكو دأبت خلال الأيام الماضية، على نفي الاتهامات الغربية التي وجهت ضدها بارتكاب مجزرة وجرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية التي انسحبت منها مؤخرا، مشددة على أنها مجرد حملة من أجل تشويه سمعتها في ظل استمرار الضغط الغربي ضدها.

لاسيما أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والمساعدات ضد الروس.

فيما أنزلت عقوبات قاسية مؤلمة على موسكو طالت العديد من القطاعات ومئات الشركات والسياسيين والأغنياء الروس.

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