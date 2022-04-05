بقصف روسي.. غرق سفينة تركية في ميناء ماريوبول

أعلنت أوكرانيا أن سفينة مدنية تغرق في ميناء مدينة ماريوبول المحاصرة بعد قصف القوات الروسية لها.

وأوضحت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان اليوم الثلاثاء، أن السفينة تعرضت لقصف القوات الروسية من البحر، مما تسبب في اندلاع حريق في غرفة المحرك، مشيرة إلى إنقاذ الطاقم، وأن من بينهم مصاب.

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كذلك، قالت الوزارة إن السفينة ترفع علم جمهورية الدومينيكان ونشرت صورة لسفينة شحن. ولم تحدد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو جنسيات أفراد الطاقم.

قصف منذ أسابيع

يأتي ذلك، فيما تتعرض مدينة ماريوبول لقصف روسي منذ أسابيع، خلال محاولتها إحكام السيطرة على الساحل الجنوبي الشرقي لأوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون أمس إن حوالي 90٪ من المباني السكنية تضررت أو دُمرت في ماريوبول، نتيجة القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية.

بينما تتواصل محاولات الإجلاء، لا يزال أكثر من 100 ألف شخص داخل المدينة، وأظهرت لقطات جوية التقطتها طائرة بدون طيار آثار أسابيع من القصف.

ماريوبول مطوقة

يشار إلى أن ماريوبول مطوقة منذ الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، وفشلت مساع سابقة لهيئات إغاثية في الدخول.

ويبلغ عدد المحاصرين حوالي 170 ألفاً من سكانها دون كهرباء مع تناقص الإمدادات، بحسب رئيس بلديتها، في حين يحقق فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقارير عن مقابر جماعية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية، شكلت ماريوبول التي تطل على بحر آزوف، هدفاً استراتيجياً لموسكو، لاسيما أن السيطرة عليها ستتيح ربط المناطق الواقعة تحت سلطة الانفصاليين الموالين للروس في الشرق، مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.