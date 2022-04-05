روسيا تستهدف مركز مرتزقة بصواريخ دقيقة جنوب أوكرانيا

وسط التحذيرات الدولية من استشراس المعارك في أوكرانيا خلال الفترة القادمة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت بصواريخ عالية الدقة موقعا لتدريب المرتزقة الأجانب جنوب البلاد.

اُستخدم لإيواء المرتزقة

وأضافت في بيان، الثلاثاء، أن الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة نجحت من البحر بتدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في أوتشاكوف.

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كما أوضحت أن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، خلال الليلة الماضية، دمّر 134 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات، ورادار للإضاءة والتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، وقاذفة واحدة لنظام الصواريخ "توشكا – أو"، و6 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للوقود، بالإضافة إلى 85 معقلا ومناطق للارتكاز وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

كذلك تابعت أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية في مناطق قرى "كريمينيتس" و"تشيركاسكي" و"زابوروجيه" و"نوفوموسكوفسك".

تبادل الاتهامات بشأن التجنيد

ولطالما تبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن ضم مرتزقة في الحرب بينهما، فقد أكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أكثر من مرة، على ترحيب بلاده بانضمام مقاتلين غربيين إلى القوات الأوكرانية من أجل مواجهة الروس.

فيما حذرت دول غربية على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان شكلتا رأس حربة في المواجهة مع موسكو خلال الفترة الماضية، وغيرهما من الدول أيضا، مواطنيها من الانخراط في المعارك.

في حين تؤكد هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن روسيا أقامت معسكرات لإيواء وتدريب "مرتزقة" من سوريا قرب الحدود.

وأضافت أن موسكو جندت آلافا خلال الفترة الماضية.