البنتاغون: 40 كتيبة روسية في وضع استعداد في بيلاروسيا

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون) اليوم الأربعاء، إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن روسيا أتمت انسحابها من محيط كييف، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية أعادت السيطرة على محيط العاصمة بالكامل.

كما قال مسؤول في البنتاغون، أن القوات الروسية تعيد تجهيز قواتها وتزويدها بالإمدادات من أجل إعادة انتشار متوقعة في أوكرانيا، موضحة أن 40 كتيبة روسية في وضع استعداد في بيلاروسيا.

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وبينت الوزارة، أن موسكو سحبت 20 كتيبة مقاتلة من محيط كييف إلى بيلاروسيا، كما سحبت قوات مماثلة من محيط تشيرنييف وخاركييف.

وقال أيضاً أن روسيا قصفت أوكرانيا بـ 1450 صاروخا حتى الآن، مشيراً إلى أن حصار ماريوبول ما زال مستمرا.

كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية، ارسال المزيد من الصواريخ الأميركية المضادة للدروع يعود لما يحدث في الدونباس، وقال المسؤول الأميركي أن أوكرانيون يتدربون في أميركا على تشغيل مسيرات قدمناها لهم.

جرائم حرب

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية، أنه يجب أن تحاسب روسيا على جرائم الحرب، مضيفة إن عمليات القتل في بوتشا كانت متقطعة ومعقدة، بحسب ما ذكره مسؤول دفاعي كبير.

يذكر أن الصور والمشاهد التي طفت من بلدات شمالي أوكرانيا، لاسيما بوتشا، كانت أثارت انتقادات دولية عدة، لاسيما بعد اتهام كييف القوات الروسية بارتكاب "مجازر"، وفق وصفها.

في حين نفت روسيا تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن هذه المزاعم الغربية تهدف إلى تشويه سمعتها، ومشددة على أن لديها دلائل تنفي ذلك.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والمساعدات، وفرضت آلاف العقوبات الموجعة على موسكو، التي تمسكت بحقها في نزع سلاح الجارة الغربية الذي يعتبر مهددا لأمنها، ومنعها من الانضمام إلى حلف الناتو.