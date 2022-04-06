الجيش الروسي يدمر مخزناً للنفط قرب دنيبرو شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، أن الجيش الروسي قصف ليل الثلاثاء/الأربعاء مخزنا للنفط قريبا من مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا ما أدى إلى تدميره.

وأكد حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، فالنتان ريزنيتشينكو عبر "تلغرام"، أن ليلة أمس كانت صعبة، موضحا أن هجمات الروس طالت مخزنا للنفط ومصنعا، ما أدى لتدمير المخزن واندلاع حريق كبير في المعمل.

مادة اعلانية

حريق لـ8 ساعات

كما نقل عدم وجود إصابات، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد أكثر من 8 ساعات على تدخلها.

وقال ميكولا لوكاتشوك، رئيس مجلس دنيبروبيتروفسك المحلي، إن قصف الجيش الروسي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في نوفوموسكوفسك على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة دنيبرو.

وكشف أن الضربات طالت أهدافا مدنية، مشيرا إلى عدم وجود عسكريين أوكرانيين في ذلك المكان.

42 يوماً على العملية الروسية في أوكرانيا

يذكر أن دنيبرو هي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ويمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.

وانطلقت العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، إلا أنها توسعت وشملت مختلف مناطق البلاد لتدخل يومها الـ42، وسط توتر دولي غير مسبوق.