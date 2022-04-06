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المجر: أوروبا ستدفع ثمن العقوبات على روسيا

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رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان (أ ف ب)
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

المجر: أوروبا ستدفع ثمن العقوبات على روسيا

دبي - العربية.نت

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كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه مقتنع أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وطالبه بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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إلى ذلك، أكد أنه يرى مستقبل بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً في ذات الوقت أن لا مشكلة لدى المجر بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

استدعاء السفير الأوكراني

في سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية المجرية السفير الأوكراني، اليوم، بعد أيام من تبادل مسؤولي البلدين الانتقادات بشأن موقف المجر من الحرب.

وكتب وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم "ندين العدوان العسكري، ونقف إلى جانب سيادة أوكرانيا، لكن هذه ليست حربنا، لذلك نريد أن نظل بمعزل عنها".

واردات أوروبا من الغاز الروسي (صورة تعبيرية-رويترز)
واردات أوروبا من الغاز الروسي (صورة تعبيرية-رويترز)

وكانت حكومة المجر قد أعلنت رفضها تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر الحدود المجرية الأوكرانية، ورفضت فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.

زيلينسكي ينتقد موقف المجر

بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي موقف حكومة المجر يوم الاثنين في خطاب له على التلفزيون الأوكراني، قائلا إن رئيس الوزراء المجري سيحتاج إلى الاختيار بين موسكو والغرب.

في المقابل وصف أوربان، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المجرية يوم الأحد، في كلمة له زيلينسكي بأنه أحد الخصوم الذين هزمهم هو وحزبه اليميني.

ودعا زيغارتو القادة الأوكرانيين إلى "التوقف عن إهانة المجر والإلمام بإرادة الشعب المجري".

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