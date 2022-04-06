الناتو: الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل مرحلة حاسمة

أكد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل مرحلة دقيقة، مضيفاً "نحن في مرحلة حاسمة".

كما قال في مؤتمر صحفي، "نحن أمام واقع أمني جديد فرضته روسيا على شرق أوروبا"، مشيرا إلى حرب أوكرانيا قد تدوم اشهرا وربما سنوات وعواقبها الأمنية طويلة الأمد- حسب تعبيره-.

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وتوقع ستولتنبرغ حصول هجوم روسي واسع شرقاً، قائلاً إن قوات روسيا تعيد انتشارها بهدف السيطرة على إقليم دومباس وربطه بشبه جزيرة القرم.

كذلك، أشار إلى حلف شمال الأطلسي سيبحث اليوم في مسألة دعم أوكرانيا بأسلحة متقدمة، مبيناً أن كييف في حاجة عاجلة للمساعدات العسكرية.

سيطرة كاملة

جاءت هذه التصريحات، فيما تستعد القوات الروسية لشن هجوم لفرض سيطرة كاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، حسبما قال متحدث عسكري أوكراني اليوم الأربعاء.

وأضاف أولكسندر شبوتون، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "يتواصل تهديدنا باستخدام الصواريخ من البحر والجو والبر".

كما ألمح شبوتون إلى أن موسكو تدرس استخدام إقليم ترانسنيستريا المتنازع عليه - المعترف به دوليا كجزء من أراضي مولدوفا - لدعم عملياتها، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، أغدق الناتو المساعدات على كييف، فضلاً عن العديد من الأسلحة، مشددا في الوقت عينه على عدم الدخول في نزاع مباشر مع الروس، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تطالب بمزيد من الأسلحة المتقدمة والمتطورة من دبابات وطائرات ومضادات جوية من أجل صد الروس. وقد زادت من تلك المطالب مؤخرا، لاسيما بعد اتهامات متتالية خلال اليومين الماضيين للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلدات بمحيط كييف وشمال البلاد.

فيما تدهورت بشكل دراماتيكي العلاقات بين موسكو والحلف، الذي فرض مروحة واسعة من العقوبات القاسية على الكرملين.