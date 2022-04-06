بعد انتشار شائعات وفاته.. الظواهري يطل مجدداً

بعد انتشار شائعات وفاته بشكل كبير، لا سيما إثر اختفاء أي مؤشرات منذ سبتمبر الماضي، تدل على أنه لا يزال حيا، ظهر زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في فيديو جديد أمس الثلاثاء.

فقد نشرت مؤسسة "السحاب" التابعة للتنظيم، فيديو للظواهري تحت شعار "حرة الهند"، يشيد فيها بامرأة هندية مسلمة تحدت حظر ارتداء الحجاب في فبراير الماضي، ما يعد أول دليل منذ سنوات على أنه ما زال على قيد الحياة.

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وظهر الظواهري وهو يرتدي وشاح الرأس الأبيض التقليدي بجانب ملصق يمتدح ما أسماه "سيدة الهند النبيلة"، بحسب ما ترجمته منظمة "سايت انتيليجنس غروب".

مع ذلك، أثار المقطع المصور شبح وجود القاعدة في أفغانستان وسلط الضوء على المخاوف بشأن التزام حركة طالبان الحاكمة بمحاربة الجماعات الإرهابية وحرمانها من القواعد في أفغانستان.

أنباء عن وفاته

يذكر أن الظواهري تولى قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية جريئة في عمق باكستان، حيث كان يختبئ.

وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.

كما، نشر الظواهري لقطات فيديو جديدة في سبتمبر 2021، في محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.

وزادت من تلك الشكوك، ظهور منشورات وتسجيلات لاحقة للتنظيم دون أن تميط اللثام عن حقيقة وضع الظواهري.