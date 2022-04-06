تدريب أوكرانيين في أميركا على استخدام مسيرات فتاكة

تتلقى مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة منذ قبل العملية العسكرية الروسية، تدريبا على استخدام طائرات مسيّرة فتاكة من طراز "سويتش بلايد" التي زودت واشنطن بها كييف، وفق ما ذكر مسؤول رفيع في البنتاغون الأربعاء.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "عدداً قليلاً من الأوكرانيين كانوا بالفعل في الولايات المتحدة (...) واغتنمنا الفرصة لتدريبهم لبضعة أيام، وبخاصة على طائرات مسيّرة من طراز "سويتش بلايد" التي لا يعرفها الجيش الأوكراني".

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العودة إلى أوكرانيا

كما أوضح أنهم يمثلون "عددا قليلا، أقل من عشرة" مضيفا أنه "من المقرر أن يعودوا قريبا إلى أوكرانيا".

جاء اعلان مسؤول البنتاغون في إطار رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها في اليوم السابق وزير الدفاع لويد أوستن، خلال جلسة استماع في الكونغرس، وقال فيها إن الولايات المتحدة تدرب جنودًا أوكرانيين خارج أوكرانيا على استخدام الأسلحة.

وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي "بعضهم تدرب هنا في الولايات المتحدة" بدون كشف مزيد من التفاصيل.

انسحاب تام

وميدانياً، غادرت جميع القوات الروسية المنتشرة في منطقة كييف أوكرانيا، وفق ما أوضح المسؤول الأربعاء. وقال "نعتقد أنهم انسحبوا تماما من كييف وتشرنيهيف".

وأشار إلى أن القصف الروسي تكثف في الجنوب والشرق، حيث أعلنت روسيا أنها تنوي تركيز جهودها، مضيفا "لكننا لم نشهد تدفقاً ملموساً للقوات أو الإمكانات إلى دونباس".