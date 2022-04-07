زيلينسكي لبرلمان اليونان: يجب تقديم روسيا للعدالة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الغرب، اليوم الخميس، إلى "تقديم روسيا للعدالة" قائلاً إن تصرفات موسكو ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا ولكن أيضا ضد أوروبا.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان اليوناني عبر مترجم: "بوسعنا أن نلقن روسيا وأي معتدين آخرين درسا بأن أولئك الذين يختارون الحرب يخسرون دائما.. أولئك الذين يبتزون أوروبا بأزمة اقتصادية وأزمة طاقة يخسرون دائما".

مادة اعلانية

وجدد دعوته إلى العالم الديمقراطي لحظر النفط الروسي وإقصاء البنوك الروسية تماما من النظام المالي العالمي.

وقال "لنكن صادقين.. فمنذ البداية كانت تصرفات روسيا موجهة ليس فقط ضد أوكرانيا ولكن أيضا ضد أوروبا".

وسلط زيلينسكي الضوء على الدمار الذي لحق بمدينة ماريوبول الساحلية جنوبي البلاد، وهي موطن جالية كبيرة من الأوكرانيين ذوي الأصول اليونانية، وحث أثينا على المساعدة في الحيلولة دون مواجهة ماريوبول نفس مصير أوديسا، المدينة الساحلية الأوكرانية التي لها علاقات قوية مع اليونان أيضا.

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية، وحظر دخول سفن موسكو إلى الموانئ لإعاقة قدرة الكرملين على تمويل الحرب.

وأضاف: "روسيا واثقة تماما من أنها لا تقهر، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون والإفلات من العقاب. يجب أن نوقفهم. يجب أن نقدم روسيا إلى العدالة".

وفي السياق، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار اليوم الخميس إن هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على جميع أنحاء أوكرانيا رغم أن تركيزها في الأمد القصير ينصب على القتال في شرق البلاد.

وأضافت أن القوات الروسية تحاول كسب الوقت في أوكرانيا حيث كثفت موسكو عملياتها الاستخباراتية في البلاد وتعلمت أفضل السبل لمحاربة

القوات الأوكرانية.

وقالت ماليار في إفادة صحفية عبر الفيديو "الهدف الرئيسي لروسيا الاتحادية كان وما زال الاستيلاء على كامل أراضي أوكرانيا. روسيا خططت للقيام بذلك بسرعة، لكن حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين الخاطفة فشلت. ومع ذلك، لم تتخل روسيا عن خطتها للاستيلاء على جميع أراضي أوكرانيا".

