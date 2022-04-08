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الخارجية اليابانية تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس

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اليابان ، روسيا
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

الخارجية اليابانية تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس

دول أوروبية عدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان والنمسا، طردت عدداً كبيراً من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين

العربية.نت، وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، طرد 8 دبلوماسيين روس، مؤكدة أن السفير الروسي ليس ضمن الدبلوماسيين المطرودين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيكاريكو أونو: "نتيجة لتقييم شامل أجرته بلادنا طلبنا طرد ثمانية دبلوماسيين من السفارة الروسية في اليابان، ومسؤولين من مكتب الممثل التجاري للاتحاد الروسي".

وطردت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان والنمسا، عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين.

وتأتي عمليات الطرد هذه في وقت عبّرت الدول الغربية عن غضبها بعد العثور في نهاية الأسبوع الماضي على جثث عشرات المدنيين في بوتشا شمال غرب كييف، إثر انسحاب القوات الروسية من المدينة.

ونفت روسيا بشكل قاطع أي ضلوع لها، مندّدة بـ"فبركة" مشاهد الجثث من جانب أوكرانيا التي تسعى بحسب موسكو، إلى تشويه سمعة الجنود الروس.

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ويتهم المسؤولون الأوكرانيون القوات الروسية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في بوتشا الواقعة خارج كييف، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين في أوكرانيا، وقالت إن الوفيات في بوتشا "تزييف شنيع" لفقه الغرب لتلطيخ سمعتها.

وفي الأسابيع الستة الماضية، طلب المسؤولون الأوروبيون من حوالي 400 دبلوماسي روسي المغادرة، وفقا لإحصاء لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

جدير بالملاحظة أن الدول التي حاولت منذ فترة طويلة تجنب المواجهة مع موسكو انضمت إلى عمليات الطرد.

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