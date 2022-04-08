رئيس الوزراء الباكستاني يقبل حُكم محكمة أمرت بالتصويت على عزله

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، أنه قبل حكم المحكمة العليا في البلاد، التي أمرت البرلمان بالمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عنه.

وقال خان في كلمة للشعب إنه أحس بخيبة الأمل لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة، بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية

وقضت المحكمة أمس الخميس بأن ما فعله مخالف للدستور، وأمرت البرلمان بالانعقاد غدا السبت.

قضت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في باكستان، الخميس، ببطلان قرار رئيس جلسة البرلمان إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء خان.

واعتبرت المحكمة قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.

وخسر خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة.

لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.

بدوره، أعلن الجيش الباكستاني أنه ليس منخرطاً في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من التوتر في البلاد.