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روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي قريباً

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Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a joint news conference of Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko in Moscow, Russia February 18, 2022. (Reuters)
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
روسيا و أوكرانيا

روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي قريباً

الكرملين قال إن أهداف العملية تتحقق بفضل "الجهد" الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس

العربية.نت

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قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن ما تصفها روسيا بأنها "عملية خاصة" في أوكرانيا قد تنتهي "في المستقبل القريب"، نظراً لأن "أهدافها تتحقق" بفضل "الجهد" الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس.

في سياق آخر، ذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تدرك أن بعض البلدان التي حاولت تبني موقف متوازن تعرضت لضغوط للتصويت أمس الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

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وعلّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عضوية روسيا في المجلس، بسبب تقارير عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" في أوكرانيا، الأمر الذي دفع موسكو إلى إعلان انسحابها من المجلس.

في سياق آخر، قدمت روسيا الصورة الأكثر قتامة حتى الآن عن الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع في أوكرانيا، واصفة "مأساة" ارتفاع الخسائر في صفوف قواتها والتبعات الاقتصادية الكبيرة للعقوبات.

وأقرت روسيا في السابق بأن هجومها لم يتقدم بالسرعة التي أرادتها لكن بيسكوف عبر أمس الخميس عن أسفه لارتفاع عدد القتلى الروس.

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وقال لشبكة "سكاي نيوز": "لدينا خسائر كبيرة في القوات. إنها مأساة كبيرة بالنسبة لنا".

في سياق آخر، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم إن الدعم المقدم لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا سيتغير إذا تغيرت التكتيكات التي تستخدمها موسكو في الحرب.

وقال والاس للصحافيين خلال زيارة لرومانيا: "إذا تغيرت تكتيكات الروس، فإن ما نقدمه لهم (أي أوكرانيا) سيتغير أيضاً".

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