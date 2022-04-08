رئيسة المفوضية الأوروبية وبوريل بطريقهما إلى كييف للقاء زيلينسكي
فون دير لاين في تغريدة على تويتر: "أتطلع للوصول إلى كييف"
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أنها في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف يرافقها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
وكتبت على تويتر "أتطلع للوصول إلى كييف"، وأرفقت التغريدة بصورة تجمعها ببوريل ورئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير. من جهته كتب بوريل إنه "في طريقه إلى كييف".
На шляху до Києва!— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB
وكان بوريل أكد اليوم الخميس، حاجة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة والموارد والقدرات العسكرية لمقاومة العملية العسكرية الروسية ضدها.
وقال بوريل في بيان للاتحاد الأوروبي، إنه يأمل الاتفاق بشكل نهائي على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا من قبل مجلس الشؤون الخارجية.
وحثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء المهتمة بالتحقيق في مجازر محتملة في أوكرانيا بالانضمام إلى التحقيق المشترك الذي تدعمه وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يورودجاست"، وذلك بهدف توحيد الجهود وتبادل المعلومات.
المفوضية أعربت عن دعمها الكامل بتوفير المال والخبراء والمعدات التي يمكنها دعم مسار التحقيقات.
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