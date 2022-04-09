حرب أوكرانيا تدفع ألمانيا لتحديث ملاجئها وزيادة مخزون الأزمات
وزيرة الداخلية: يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا
تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا بتحول كبير في السياسة الألمانية. فبعد عقود من استنزاف القوات المسلحة الألمانية، أدت هذه الحرب الروسية إلى تغير في السياسة، حيث تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش، وفقاً لوكالة "رويترز".
وذكرت صحيفة "فيلت إم زونتاج" اليوم السبت أن ألمانيا بدأت العمل على تعزيز أقبية المباني التي تستخدم كملاجئ وكذلك زيادة مخزونات الأزمات في حالة الحرب.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر للصحيفة إن الحكومة تبحث أيضاً تحديث أنظمة الملاجئ العامة وستزيد الإنفاق على الحماية المدنية.
وأضافت: "يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا. سنرى ما إذا كان بوسعنا تحديث المزيد من هذه الأنظمة".
وأشارت إلى أن ألمانيا تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة، مضيفة أن الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة.
وقالت إن البلاد ستعمل أيضاً على تكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية.
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