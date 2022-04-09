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الرئاسة الأوكرانية: جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

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زيلينسكي جونسون
زيلينسكي وجونسون في كييف
روسيا و أوكرانيا

الرئاسة الأوكرانية: جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

الزيارة هي الأرفع لمسؤول غربي إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 25 مارس الماضي

دبي - قناة العربية

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، السبت، أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه سيبيها، على فيسبوك: بدأت زيارة جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي" ونشر صورة لهما، بحسب فرانس برس.

وأعلن داونينغ ستريت أن "رئيس الوزراء البريطاني في كييف للتضامن مع الشعب الأوكراني".

وذكرت لندن أن "جونسون يبحث مع زيلينسكي إرسال المزيد من المساعدات الدفاعية والمالية لأوكرانيا".

وتعد هذه الزيارة الأرفع لمسؤول غربي إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 25 مارس الماضي.

والأربعاء، جددت بريطانيا التنديد بالانتهاكات التي حصلت في محيط كييف، قبيل انسحاب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية قبل أيام عدة، وما انتشر من صور لجثث ومقابر جماعية.

وقال رئيس الوزراء جونسون، الأربعاء، إن ما حصل في بلدة بوتشا شمال غربي كييف، وغيرها من البلدات الأوكرانية، يشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية.

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كما أضاف في تصريحات للصحافيين، بحسب ما نقلت رويترز، أن مشهد الجثث المقيدة التي سقطت في شوارع بوتشا لا تختلف عن الإبادات الجماعية.

إلى ذلك، اعتبر أن "المجتمع الدولي، وفي مقدّمته بريطانيا، ستتحرّك مجددا بشكل متزامن لفرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني حريص على إرسال أنواع جديدة من المساعدات العسكرية لمعاونة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بوجه روسيا.

ولم يذكر المتحدث البريطاني تفاصيل بشأن معدات محددة سيتم إرسالها لكييف، لكنه نقل عنه جونسون قوله: "سنبذل قصارى جهدنا لدعم الجيش الأوكراني".

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