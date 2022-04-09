الصليب الأحمر: كثيرون ما زالوا محاصرين في ماريوبول الأوكرانية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت إن هناك الكثيرين الذين لا يزالون محاصرين في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأشارت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنها ساعدت هذا الأسبوع في وصول أكثر من ألف شخص إلى مدينة زابوريجيا في أوكرانيا بعد فرارهم من ماريوبول.

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وأعلنت المخابرات العسكرية البريطانية في إحاطة يومية، أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران على تلك المدينة، مرجحة أن تضغط القوات الروسية على المقاتلين فيها من أجل الاستسلام.

وأكدت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن "الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا".

منع المساعدات الإنسانية

كما أضافت بحسب ما نقلت رويترز، أن "معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء، مشيرة إلى أن القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية".

وكان الرئيس الأوكراني اتهم بدوره في وقت سابق مقاتلي روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول المطلة على بحر آزوف، معتبرا أن "موسكو تخطط إلى كسب الوقت والمماطلة من أجل إخفاء جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان"، وفق تعبيره.

فيما زعمت وكالة الأمن الأوكرانية (SBU) أن بيانات أظهرت أن الروس "يخططون لجمع جثث سكان ماريوبول الذين قتلوا على يدهم في مكان واحد وتقديمهم كضحايا سقطوا برصاص القوات الأوكرانية".

وكانت المدينة التي لا يزال ما يقارب 170 ألف مدني محاصرين فيها، دمرت بشكل شبه كامل، بحسب ما أكدت السلطات المحلية سابقا.