قتيل وجرحى في عملية دهم للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

قتل فلسطين وجرح آخرون السبت بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير الذي أسفر عن سقوط قتيلين.

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وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن الجمعة، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي وجه باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن في منطقة التماس ورفع الجهوزية شمال الضفة الغربية، بعد عملية إطلاق النار التي جرت أمس في تل أبيب.

وقال أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إن كوخافي أمر أيضا ضمن تعليمات أخرى بتعزيز جاهزية الجيش على كافة الجبهات مع التركيز على الجبهة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن التعليمات شملت توسيع الحملات العسكرية مع التركيز في شمال الضفة الغربية ومواصلة دعم الشرطة ودراسة إمكانية دمج قوات احتياط.

وأسفرت عملية إطلاق النار، الخميس، التي نفذها فلسطيني من الضفة الغربية، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت قتل منفذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات. وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء الخميس.