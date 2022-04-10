أوكرانيا.. قتلى ومصابون بقصف روسي لخاركيف

قتل عشرة مدنيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في ضربات السبت جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة مساء الأحد.
وقال أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام "خلال اليوم، قصف المحتلون بنى تحتية مدنية في بالاكليا وبيسوتشين وزولوتشيف وديرغاتشي. في الوقت الراهن، تبلغنا مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل وإصابة 11".
ولم يدل الحاكم بتفاصيل إضافية عن هذا "القصف العنيف" للجيش الروسي.
يشار إلى خاركيف هي ثاني مدن أوكرانيا وبلغ عدد سكانها قبل الحرب مليون ونصف مليون نسمة، وتقع على بعد 40 كلم من الحدود الروسية.
وشهدت المدينة معارك طاحنة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير، لكن موسكو اخفقت في السيطرة عليها.
إلا أن القوات الروسية انسحبت في الأيام الأخيرة من منطقة خاركيف وتراجعت إلى شرق أوكرانيا وجنوبها.
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