باكستان.. الإعلان عن مرشحين خلفاً لعمران خان

بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة أقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة.

ويبدو أن الأسماء المرشحة لخلافته بدأت تطفو إلى السطح مع تقديم الأغلبية النيابية أوراق مرشحها لأمانة البرلمان.

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فقد أعلنت ترشيح محمد شهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما قدم حزب الإنصاف بزعامة عمران خان أوراق ترشح شاه محمود قريشي نائب رئيس حزب الإنصاف ووزير الخارجية في الحكومة المنحلة، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الباكستاني جلسة يوم غد الاثنين لانتخاب رئيس وزراء جديد خلفا لعمران خان الذي حجب البرلمان الباكستاني الثقة عنه.

شقيق نواز شريف

يشار إلى أن شريف هو رئيس حزب الرابطة الإسلامية ( فصيل نواز)، و الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية اللذين ينحدران من أسرة تجارة وأعمال.

ويبلغ من العمر 71 عاما وهو زعيم المعارضة البرلمانية منذ 20 أغسطس وحتى 10 أبريل 2022، ومرشحها لتولي رئاسة الوزراء في جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين الموافق 11 أبريل.

رئيس حكومة البنجاب

كما سبق أن شغل منصب رئيس حكومة إقليم البنجاب ثلاث فترات خلال عمله السياسي ما يجعل منه أكثر و أطول توليا لمنصب رئيس حكومة إقليم البنجاب.

وانتخب لأول مرة عضوا لمجلس نواب إقليم البنجاب عام 1988، وكنائب في البرلمان الاتحادي عام 1990، قبل ذلك شغل منصب رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

قضايا فساد

في حين ينظر مراقبون إلى شهباز على أنه رجل سياسة واقتصاد تربطه علاقة جيدة مع المؤسسة العسكرية، كما إخلاصه كذلك لشقيقه زعيم الحزب نواز شريف.

يذكر أن شهباز وأفراد من أسرته يواجهون قضايا فساد وغسل أموال، لاسيما خلال حكومة حزب الإنصاف بزعامة عمران خان، وسبق أن سجن على ذمة التحقيق في عدد من قضايا الفساد لكن أفرج عنه بكفالة مالية، وينفي شهباز كافة الاتهامات الموجهة له وتعتبر أنها مسيسة.