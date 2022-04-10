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زيلينسكي يحث ألمانيا على مزيد من العقوبات.. ضد موسكو

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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يحث ألمانيا على مزيد من العقوبات.. ضد موسكو

دبي- العربية.نت

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وسط استمرار الدعم الغربي لكييف في وجه العملية العسكرية الروسية التي دخلت اليوم الأحد يومها الـ 46، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتس اليوم الأحد ضرورة تحديد مجرمي الحرب، ومحاكمتهم.

كما أكد في تغريدة على حسابه على تويتر مناقشة فرض مزيد من العقوبات على موسكو، بالإضافة إلى المساعدات الدفاعية والمالية لبلاده.

خشية ألمانية

يذكر أن ألمانيا التي أعلنت منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24فبراير الماضي دعمها لكييف، ومساندتها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية، كما فعل العديد من البلدان الأوروبية، أبدت في الوقت عينه مخاوفها من فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين لما سيؤدي اتخاذ مثل تلك الخطوة من تداعيات على الاقتصاد في البلاد.

دبابة مدمرة للجيش الروسي (فرانس برس)
دبابة مدمرة للجيش الروسي (فرانس برس)

إلا أنها أكدت في الوقت نفسه سعيها للتخلص من اعتمادها على غاز روسيا قريبا.

فيما ناشدت كييف أكثر الدول الأوروبية بعدم التهاون مع موسكو، معتبرة أنه لا يمكن للنفط الروسي أن يغذّي الآلة العسكرية الروسية عبر مصادر تمويل جديدة.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، فرض الغرب آلاف العقوبات على الروس، طالت مختلف القطاعات، ومئات الشركات التجارية، فضلا عن السياسيين، والأثرياء المقربين من الكرملين.

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