زيلينسكي يحث ألمانيا على مزيد من العقوبات.. ضد موسكو

وسط استمرار الدعم الغربي لكييف في وجه العملية العسكرية الروسية التي دخلت اليوم الأحد يومها الـ 46، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع المستشار الألماني، أولاف شولتس اليوم الأحد ضرورة تحديد مجرمي الحرب، ومحاكمتهم.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

كما أكد في تغريدة على حسابه على تويتر مناقشة فرض مزيد من العقوبات على موسكو، بالإضافة إلى المساعدات الدفاعية والمالية لبلاده.

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خشية ألمانية

يذكر أن ألمانيا التي أعلنت منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24فبراير الماضي دعمها لكييف، ومساندتها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية، كما فعل العديد من البلدان الأوروبية، أبدت في الوقت عينه مخاوفها من فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين لما سيؤدي اتخاذ مثل تلك الخطوة من تداعيات على الاقتصاد في البلاد.

إلا أنها أكدت في الوقت نفسه سعيها للتخلص من اعتمادها على غاز روسيا قريبا.

فيما ناشدت كييف أكثر الدول الأوروبية بعدم التهاون مع موسكو، معتبرة أنه لا يمكن للنفط الروسي أن يغذّي الآلة العسكرية الروسية عبر مصادر تمويل جديدة.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، فرض الغرب آلاف العقوبات على الروس، طالت مختلف القطاعات، ومئات الشركات التجارية، فضلا عن السياسيين، والأثرياء المقربين من الكرملين.