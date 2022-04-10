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كييف: حددنا 500 شخص كمجرمي حرب من روسيا والانفصاليين

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من محيط ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، آلية تابعة لقوات موالية لروسيا (رويترز)
من محيط ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، آلية تابعة لقوات موالية لروسيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

كييف: حددنا 500 شخص كمجرمي حرب من روسيا والانفصاليين

دبي- العربية.نت

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على وقع استمرار القصف الروسي لاسيما في الشرق الأوكراني، أعلنت كييف اليوم الأحد تحديد مئات الأشخاص كمجرمي حرب.

وأوضحت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أن القضاء حدد أسماء 500 شخص كمجرمي حرب من روسيا والانفصاليين الموالين لها شرقي البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية

نائب مجلس ماريوبول أيضا

كما نشرت تغريدة على حسابها على تويتر تتضمن اسم نائب مجلس مدينة ماريوبول الجنوبية.

وقالت إن المسؤول المذكور "وافق على خدمة المحتلين وضمان أنشطة المعتدين في ماريوبول، لذلك وجه له الادعاء تهمة الخيانة".

من ماريوبول (فرانس برس)
من ماريوبول (فرانس برس)

إقالة جنرالين

وكانت كييف توعدت أكثر من مرة بعدم التهاون مع الخونة، على الرغم من تماسك الجبهة الداخلية إلى حد بعيد في وجه القوات الروسية.

إلا أن الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي كان أعلن مطلع الشهر الحالي (أبريل 2022) إقالة الرئيس السابق لإدارة الأمن الداخلي، أوليهوفيتش، والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في منطقة خيرسون، كريفوروتشكو سيرهي أولكساندروفيتش، من منصبيهما، ما شكل أول بادرة لانشقاق داخلي.

كما شدد في حينه على أن "المسؤولين والضباط رفيعي الرتب الذين يخالفون قسم الولاء العسكري بحماية البلاد واستقلالها سيعاقبون بشدة، و يُحرمون حتماً من رتبهم العسكرية العالية وفقًا لـ المادة 48 من ميثاق الانضباط للقوات المسلحة".

يذكر أن مدينة ماريوبول الجنوبية، المطلة على بحر آزوف كانت شكلت هدفا استراتيجيا للقوات الروسية، التي دخلت محيطها، وحاصرتها لأسابيع، لاسيما أن السيطرة عليها ستفتح المجال لروسيا بوصل الشرق الأوكراني، وتحديدا إقليم دونباس، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

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