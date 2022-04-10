كييف: حددنا 500 شخص كمجرمي حرب من روسيا والانفصاليين

على وقع استمرار القصف الروسي لاسيما في الشرق الأوكراني، أعلنت كييف اليوم الأحد تحديد مئات الأشخاص كمجرمي حرب.

وأوضحت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا أن القضاء حدد أسماء 500 شخص كمجرمي حرب من روسيا والانفصاليين الموالين لها شرقي البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية

Ivashchenko K., deputy of the Mariupol City Council agreed to serve the occupiers and to ensure the activities of the administration of the aggressor in Mariupol. Prosecutor’s reaction is suspicion of treason committed under martial law. pic.twitter.com/3szedjLtRj — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 10, 2022

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نائب مجلس ماريوبول أيضا

كما نشرت تغريدة على حسابها على تويتر تتضمن اسم نائب مجلس مدينة ماريوبول الجنوبية.

وقالت إن المسؤول المذكور "وافق على خدمة المحتلين وضمان أنشطة المعتدين في ماريوبول، لذلك وجه له الادعاء تهمة الخيانة".

إقالة جنرالين

وكانت كييف توعدت أكثر من مرة بعدم التهاون مع الخونة، على الرغم من تماسك الجبهة الداخلية إلى حد بعيد في وجه القوات الروسية.

إلا أن الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي كان أعلن مطلع الشهر الحالي (أبريل 2022) إقالة الرئيس السابق لإدارة الأمن الداخلي، أوليهوفيتش، والرئيس السابق لمكتب خدمة الأمن في منطقة خيرسون، كريفوروتشكو سيرهي أولكساندروفيتش، من منصبيهما، ما شكل أول بادرة لانشقاق داخلي.

كما شدد في حينه على أن "المسؤولين والضباط رفيعي الرتب الذين يخالفون قسم الولاء العسكري بحماية البلاد واستقلالها سيعاقبون بشدة، و يُحرمون حتماً من رتبهم العسكرية العالية وفقًا لـ المادة 48 من ميثاق الانضباط للقوات المسلحة".

يذكر أن مدينة ماريوبول الجنوبية، المطلة على بحر آزوف كانت شكلت هدفا استراتيجيا للقوات الروسية، التي دخلت محيطها، وحاصرتها لأسابيع، لاسيما أن السيطرة عليها ستفتح المجال لروسيا بوصل الشرق الأوكراني، وتحديدا إقليم دونباس، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.