مسؤول أوروبي: ربع القوات الروسية في أوكرانيا غير فعّال

فيما دخلت العملية العسكرية الروسية المرحلة الثانية في أوكرانيا، وسط تركيز جهودها على المنطقة الشرقية من البلاد التي تضم إقليم دونباس، رأى مسؤول أوروبي أن ربع القوات الروسية غير فعّال بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأفاد المسؤول بأن حوالي ربع القوات الروسية المستخدمة في العملية العسكرية داخل أوكرانيا غير صالح للقتال بعد الخسائر الفادحة وسوء الخدمات اللوجستية والدعم.

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29 كتيبة خارج الخدمة

كذلك، أضاف أن ما يقرب من 29 كتيبة تكتيكية من أصل 120، خارج الخدمة الآن بعد ستة أسابيع من الحرب، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأوضح أن القوات الروسية حاولت دمج بعض الأجزاء المتبقية من تلك الكتائب في وحدات قتالية متماسكة، عبر دمج بقايا اثنتين أو ثلاث منها في كتيبة واحدة.

تأتي تصريحات المسؤول الأوروبي بعد يوم من اعتراف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الخميس بأن روسيا تكبدت خسائر "كبيرة" لقواتها في أوكرانيا، ووصفها بأنها "مأساة كبيرة" للبلاد في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

انسحاب نحو الشرق

ولدى سؤاله عما إذا كان انسحاب القوات الروسية من كييف ومنطقتها يمكن أن يُنظر إليه على أنه "إذلال" للكرملين، قال بيسكوف إن استخدام هذه الكلمات سيكون "فهماً خاطئاً للوضع".

كذلك، قال إن سبب انسحاب روسيا من منطقتي كييف وتشرنيهيف، كان "عملًا حسن النية خلال المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي".

وأضاف أن روسيا فعلت ذلك "لرفع التوتر عن تلك المناطق من أجل إظهار أن روسيا مستعدة حقاً لتهيئة ظروف مريحة لمواصلة المفاوضات".

خسائر بالأرواح

يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية الموالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرت الشهر الماضي، أن عدد القتلى بلغ 9861 وهو أعلى عدة مرات من الأرقام الرسمية من الكرملين.

ولم يؤكد الكرملين الرقم، الذي نُسب إلى الوزارة وسحبته لاحقا الصحيفة التي ادعت أنه تم اختراقها، وفقا لسي إن إن.

وقدر مسؤولون من الولايات المتحدة والناتو الشهر الماضي أن الخسائر الروسية تتراوح بين 3000 و10000. وزعم المسؤولون الأوكرانيون أن عدد القتلى أعلى من ذلك، فيما نفت موسكو تلك الأرقام وقالت إنها تندرج ضمن الدعاية الغربية ضد روسيا.