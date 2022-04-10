بعد بوتشا.. العثور على عشرات الجثث بمقبرة قرب كييف

بعد العثور على العديد من الجثث في وقت سابق من الشهر الحالي في بلدة بوتشا شمال غربي كييف، أعلن مسؤول أوكراني أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين السبت في قرية بوزوفا القريبة من العاصمة والتي سيطرت عليها القوات الروسية لأسابيع قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.

وقال تاراس ديديتش، رئيس منطقة دميتريفكا التي تضم بوزوفا وعدة قرى مجاورة أخرى، للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود. فيما لم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن.

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نحو 30 جثة

يأتي ذلك فيما كانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت في أوائل أبريل أنه تم العثور على قتلى في بوزوفا وبالقرب منها مع العثور على نحو 30 جثة في ذلك الوقت، وفق رويترز.

ومع استعادة معظم البلدات والقرى حول كييف الآن، أثار اكتشاف مقابر جماعية وسقوط قتلى مدنيين موجة من الإدانات الدولية لا سيما الوفيات في بلدة بوتشا.

نفي الاتهامات

إلا أن موسكو كانت دأبت خلال الأيام الماضية، على نفي الاتهامات الغربية التي وجهت ضدها بارتكاب مجزرة وجرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية التي انسحبت منها مؤخراً، مشددة على أنها مجرد حملة من أجل تشويه سمعتها في ظل استمرار الضغط الغربي ضدها.

لاسيما أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والمساعدات ضد الروس.

فيما أنزلت عقوبات قاسية مؤلمة على موسكو طالت العديد من القطاعات ومئات الشركات والسياسيين والأغنياء الروس.