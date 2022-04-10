مستشار النمسا أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ 24 فبراير

يلتقي المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع بالأخير في موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الفائت، وفق ما أعلنت المستشارية الأحد.

وقال متحدث باسم نيهامر الذي زار أوكرانيا السبت إنه "سيتوجه إلى موسكو بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" بهدف تشجيع الحوار.

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"تقدم نحو السلام"

كما أكد أن المستشار النمساوي سيكون أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

كذلك أضاف أن نيهامر هو من بادر ورتب للاجتماع خلال زيارته لأوكرانيا، راغباً في "بذل كل ما في وسعه لتحقيق تقدم نحو السلام" حتى لو كانت الفرص ضئيلة، بحسب فرانس برس.

ولفت إلى أنه "من المهم، في إطار حيادنا، أن ندعم أوكرانيا على المستويين الإنساني والسياسي".

والنمسا عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي. ونددت فيينا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وطردت هذا الأسبوع 4 دبلوماسيين روس.

"لا تزال مستعدة" لإجراء مفاوضات

يذكر أن المستشار النمساوي الذي عاد إلى فيينا الأحد كان التقى في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد زيلينسكي السبت أن بلاده "لا تزال مستعدة" لإجراء مفاوضات مع روسيا بعد توقفها. وقال خلال مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي، الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة، إنه "لطالما قالت أوكرانيا إنها مستعدة للمفاوضات وستبحث عن أي احتمال يفضي إلى وقف الحرب. في الوقت نفسه، نشهد للأسف تحضيرات لمعارك ضخمة، يقول البعض إنها حاسمة، في الشرق".

كما أضاف: "نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب. في الوقت الحالي، نحن نبحث في الموازاة إجراء حوار".

يشار إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة كانت عقدت في 29 مارس الفائت بإسطنبول، وعرضت أوكرانيا حينها تفاصيل مقترحاتها الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع موسكو وبخاصة "وضعها الحيادي" مقابل اتفاق دولي يضمن أمنها.