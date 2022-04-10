مستشار زيلينسكي: نستعد لمعارك كبيرة ضد روسيا في دونباس

أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض معركة كبيرة في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفاً من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

وأوضح ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن "أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة ويجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "إنترفاكس-أوكرانيا".

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كما أضاف "عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

طرق دبلوماسية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار كييف "نحن مستعدون للقتال وللبحث في الوقت نفسه، عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب".

وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها في دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لها على جزء منها منذ 2014.

يشار إلى أن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلتها الثانية في مطلع الشهر الجاري، مع إعلان روسيا التركيز على المناطق الشرقية بهدف تحرير دونباس.

المرحلة الثانية

ويضم الإقليم جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد عام 2014، واعترفت بهما موسكو قبل اندلاع الحرب بأوكرانيا بأيام.

وبدأت روسيا الاستعداد والتحضير للاستيلاء على كل إقليم دونباس، فهو يُشكل 9 في المائة من الأراضي الأوكرانية ويلامس الحدود الروسية، الأمر الذي يُسهل عملية النقل اللوجيستية في حال الحرب.