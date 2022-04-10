مشاورات أميركية هندية غداً تتطرق للعملية الروسية بأوكرانيا
يتشاور الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غداً الاثنين، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد.
وستم التطرق خلال الاتصال إلى الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجائحة كوفيد وأزمة المناخ، علاوة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما قالت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي إن جو بايدن سيناقش "عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية التخفيف من تأثيرها المزعزع على الإمدادات الغذائية العالمية وسوق المواد الأولية"، بحسب فرانس برس.
لا إدانة مشتركة
يأتي ذلك فيما لم يتوصل الزعيمان إلى إدانة مشتركة للعملية العسكرية الروسية خلال آخر اتصال بينهما مطلع مارس في إطار اجتماع التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.
فيما امتنعت الهند عن التصويت على قرارات في الأمم المتحدة تفرض عقوبات على موسكو.
"مترددة"
وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي التقى ناريندرا مودي في نيودلهي مطلع أبريل، بموقف الهند المتوازن تجاه النزاع.
في حين يجد بايدن، على العكس من ذلك، الهند "مترددة" في ردها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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