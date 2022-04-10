صفقة جديدة لتبادل الأسرى.. بين موسكو وكييف

على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، أعلنت كل من موسكو وكييف عن تنفيذ عسكرييهما صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، على قناتها في تطبيق "تليغرام" الأحد، بحسب ما نقلت رويترز، أن عملية التبادل نفذت مساء السبت وشملت خصوصاً 4 موظفين في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" وعدداً من العسكريين الروس.

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كما أضافت: "في ساعات مبكرة من صباح اليوم حطوا في الأراضي الروسية وسوف يلتقيهم أقاربهم وأهاليهم قريباً".

الثالثة منذ بدء النزاع

يأتي ذلك فيما كانت موسكالكوفا قد أعلنت السبت عن تحرير 14 بحاراً من سفينة "آزوف كونكورد" التجارية الروسية التي كانت محتجزة من قبل الجيش الأوكراني في ميناء ماريوبول، بالإضافة إلى عملية تبادل سائقي شاحنات شملت 32 سائقاً روسياً و20 أوكرانياً وعددا من مواطني بيلاروسيا.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إجراء عملية تبادل جديدة السبت، وهي تعد الثالثة منذ بدء النزاع، سلمت خلالها موسكو إلى كييف 26 شخصاً منهم 12 عسكرياً.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.