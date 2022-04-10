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الأمن الإسرائيلي يقتل فلسطينية بالضفة.. والجيش يفتح تحقيقاً

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قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة - رويترز

الأمن الإسرائيلي يقتل فلسطينية بالضفة.. والجيش يفتح تحقيقاً

دبي - العربية.نت

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أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل فلسطينية بزعم طعنها شرطياً وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة.

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وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن فلسطينية "قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطيا أصيب بجروح طفيفة".

كما أكد تامير بيرو، المتحدث باسم شرطة الحدود، مقتل منفذة الهجوم، ذلك ردا على سؤال لفرانس برس.

لم يعثر على سلاح معها

لكن الجيش الإسرائيلي أوضح أن المرأة ركضت صوب جنود في موقع بالقرب من بيت لحم ولم تستجب لنداءاتهم أو طلقات تحذيرية للتوقف.

كما أضاف "عندما استمرت المشتبه بها في الاقتراب، أطلق الجنود النار باتجاه الجزء الأسفل من جسمها". وقال إنه لم يُعثر على سلاح مع المرأة وأن الحادث قيد التحقيق بحسب "رويترز".

تشييع جثمان سيدة فلسطينية قتلت على يد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة - رويترز
تشييع جثمان سيدة فلسطينية قتلت على يد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة - رويترز

عمرها في الأربعينات

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص امرأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، مضيفة أن المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، وأنها في الأربعينات من عمرها.

والقوات الإسرائيلية في حالة تأهب منذ تنفيذ عرب وفلسطينيين هجمات قُتل فيها 14 شخصا في إسرائيل منذ أواخر مارس آذار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد في تصريحات أمام مجلس الوزراء إنه سيطلق يد قوات الأمن لوقف ما وصفها بأنها "موجة جديدة من الإرهاب".

من الضفة الغربية - رويترز
من الضفة الغربية - رويترز

وكثفت القوات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية من عملياتها الأمنية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك اشتباكات دموية مع نشطاء.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا، كثير منهم نشطاء، منذ يناير كانون الثاني. ويبلغ الفلسطينيون عن حوادث عنف شبه يومية ينفذها المستوطنون اليهود في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

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