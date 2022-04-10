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انتخابات فرنسا.. ماكرون يتصدر ويتأهل مع لوبان لجولة ثانية

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This combination of files pictures created on April 10, 2022 shows French far-right party Rassemblement National's (RN) presidential candidate Marine Le Pen posing during a photo session in Paris on October 20, 2021 and French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron posing for a photo session on March 7, 2017 at his campaign headquarters in Paris. (AFP)
ماكرون ولوبان

انتخابات فرنسا.. ماكرون يتصدر ويتأهل مع لوبان لجولة ثانية

دبي - العربية.نت

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أظهرت تقديرات تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، بحصوله على ما بين 27,6 و29,7% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية مارين لوبان التي نالت 23,5 إلى 24,7% من الأصوات.

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ووفق التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19,8 و20,8 بالمئة من الأصوات.

مرشحون بصف ماكرون

بالتزامن، دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات. وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدما ببضع نقاط على لوبن التي سيواجهها في 24 نيسان/إبريل.

بينما دعا المرشح الخاسر إريك زمور إلى التصويت للوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

نسبة المشاركة 65%

يشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 65% حتى الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، بتراجع قدره 4,4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69.42%).

يذكر أن 12 مرشحا يشاركون في هذا الاستحقاق، يتقدمهم الرئيس الحالي المنشغل في الملف الأوكراني الروسي، ومارين لوبان ابنة السياسي اليميني المتطرف جان ماري لوبن.

بالإضافة إلى كل من اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون، ومرشحة اليمين التقليدي الوزيرة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي، فاليري بيكريس، فضلا عن إريك زمور، الشديد التطرف، ويانيك جادو الذي يعد من أنصار البيئة، والصحافي السابق فابيان روسل، ونيكولا دوبون-اينيان،.

وتضم لائحة المرشحسن، آن إيدالغو، وجان لاسال، وفيليب بوتو، فضلا عن ناتالي آرتو.

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