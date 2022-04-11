انفصاليو دونيتسك: سيطرنا على كامل ميناء ماريوبول

بعد إعلانه السيطرة على 80% منه، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية دينيس بوشيلين، أن ميناء ماريوبول أصبح تحت سيطرة قواته، بعد شهور من المعارك مع قوات البحرية الأوكرانية.

وأفاد في تصريح للقناة الأولى الروسية اليوم الاثنين، أن الميناء أصبح تحت سيطرة قواته بشكل كامل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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كذلك، أوضح أن هناك ألغاما كثيرة تركها الجيش الأوكراني خلفه ما يصعب التقدم بشكل رسمي، مشيراً إلى أنهم سيتقدمون بحذر حيث أن الألغام موجودة ليس في الطرق البرية فقط بل بالبحر أيضاً، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

وكانت البحرية الأوكرانية في ماريوبول أعلنت اليوم، أنها تستعد "للمعركة الأخيرة" للسيطرة على ميناء المدينة الجنوبي، الذي يحاصره الروس منذ 40 يوماً.

شهور من المعارك

كذلك، أوضح اللواء 36 من مشاة البحرية في القوات المسلحة الأوكرانية في بيان مطول على فيسبوك، أن "القوات الأوكرانية حاربت طيلة أكثر من شهر دون إمدادات جديدة بالذخائر، ودون طعام أو ماء".

وأعرب عن أسفه لغياب المساعدة من قيادة الجيش ومن الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وأوضح أن "الفوج تلقى مرة واحدة فقط 50 قذيفة و20 لغمًا وصواريخ مضادة للدبابات، دون أي شيء آخر".

كما اعتبر أنه "لم يكن هناك سوى وعود لم يتم الإيفاء بها".

يذكر أن تلك المدينة المطلة على بحر آزوف، شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، هدفاً استراتيجياً لروسيا، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.