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بريطانيا: القوات الروسية قد تستخدم القنابل الفوسفورية!

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من ماريوبول (فرانس برس)
من ماريوبول (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: القوات الروسية قد تستخدم القنابل الفوسفورية!

دبي- العربية.نت

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مع استمرار المعارك لاسيما في الشرق الأوكراني وجنوب البلاد، في اليوم الـ 47 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذرت وزارة الدفاع البريطاني من لجوء الروس لأسلحة فوسفورية.

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ونبهت وزارة الدفاع البريطانية في إيجاز يومي الاثنين من احتمال أن تستخدم القوات الروسية ذخائر فوسفورية في قصفها لمدينة ماريوبول الساحلية مع اشتداد القتال من أجل السيطرة عليها، كما فعلت سابقا في بعض المناطق شرقا لاسيما في دونيتسك.

هجمات روسية شرقا

كما أكدت المخابرات البريطانية أن القصف الروسي مستمر على دونيتسك ولوهانسك في إقليم دونباس شرقي البلاد.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية صدت عدة هجمات روسية، ما أسفر عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية للروس.

خريطة توضح أين يقع إقليم دونباس (شترستوك)
خريطة توضح أين يقع إقليم دونباس (شترستوك)

وكانت المخابرات أعلنت أمس أن الروس بدأوا بالاستعانة بمسرحين من الخدمة العسكرية، بعد أن تكبدوا خسائر فادحة خلال المعارك في أراضي الجارة الغربية.

يذكر أن تلك التحذيرات البريطانية تأتي فيما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم روسي واسع وكبير في دونباس شرقي البلاد، وجنوبا أيضاً لاسيما في ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع عدة.

وكانت تلك المدينة التي تطل على بحر آزوف جنوبا، حظيت بأهمية استراتيجية كبرى للروس، لاسيما أن السيطرة عليها سيتيح لهم إ ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.

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