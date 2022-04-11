رئيس وزراء الهند يقترح محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، أنه اقترح إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفاً أنه يرى الوضع في أوكرانيا مقلقاً للغاية.

جاءت تصريحات مودي قبل اجتماع افتراضي مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وقال رئيس الوزراء الهندي إن الأنباء عن مقتل مدنيين في بوتشا بأوكرانيا تبعث على القلق الشديد، وفق رويترز.

"عواقب الحرب"

يشار إلى أنه سيتم التطرق خلال الاتصال بين بايدن ومودي إلى الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجائحة كوفيد وأزمة المناخ، علاوة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

كما أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي، أن جو بايدن سيناقش "عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية التخفيف من تأثيرها المزعزع على الإمدادات الغذائية العالمية وسوق المواد الأولية"، بحسب فرانس برس.

لا إدانة مشتركة

يأتي ذلك فيما لم يتوصل الزعيمان إلى إدانة مشتركة للعملية العسكرية الروسية خلال آخر اتصال بينهما مطلع مارس في إطار اجتماع التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

فيما امتنعت الهند عن التصويت على قرارات في الأمم المتحدة تفرض عقوبات على موسكو.

"مترددة"

وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي التقى ناريندرا مودي في نيودلهي مطلع أبريل، بموقف الهند المتوازن تجاه النزاع.

في حين يجد بايدن، على العكس من ذلك، الهند "مترددة" في ردها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.