موسكو: دمرنا 4 منظومات إس300  نقلت من أوروبا لأوكرانيا

على وقع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية لليوم الـ 47 على التوالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 منظمات دفاعية من طراز S 300 في منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، بصواريخ عالية الدقة ( كاليبر)

كما أفادت في إحاطة دورية، اليوم الاثنين بأن تلك المنظمات نقلت من أوروبا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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مقاتلتا سوخوي

إلى ذلك، أعلنت إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-25 بالقرب من مدينة إيزيوم، بحسب ما نقلت رويترز.

كذلك، أكدت استهداف 78 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما تتكثف الضربات الروسية على المناطق الشرقية في البلاد، لاسيما بعد أن حذر الجيش الأوكراني والروسي على السواء من أن التركيز سينصب الآن على إقليم دونباس شرقا وغيره من المناطق في هذا النطاق الجغرافي.

كذلك حذرت عدة تقارير استخباراتية غربية، لاسيما بريطانية وأميركية في إحاطات يومية من معارك شرسة مقبلة خلال الأيام الآتية على الشرق الأوكراني، لاسيما دونباس الذي يبسط موالون لروسيا سيطرتهم على جزء واسع من مناطقه.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، أعلنت موسكو أنها محصورة وتهدف إلى حماية الناطقين باللغة الروسية في تلك المناطق، إلا أنها سرعان ما توسع نطاقها العسكري والسياسي على السواء. حيث باتت موسكو تطالب بحياد الجارة الغربية، ووقف مساعي انضمامها إلى حلف الناتو، فيما تتمسك كييف بالمطالبة بضمانات دولية تمنع أي هجوم روسي في المستقبل، كما تتمسك بسيادة أراضيها.