بوتين: أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق.. ولا نسعى للانعزال عن العالم
الرئيس الروسي أكد أن كييف انتهكت كل اتفاقيات مينسك ولم نستطع الصمت على "الإبادة الجماعية"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن كل أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق دون أي شك، وهي الأهداف التي وصفها بـ"النبيلة"، مؤكداً أن روسيا لا تسعى للانعزال عن العالم، وعزلها مستحيل.
بوتين وجه التحية لجنوده في أوكرانيا، وقال إنهم يقاتلون بشجاعة وكفاءة.
وأشار إلى أن كييف انتهكت كل اتفاقيات مينسك ولم نستطع الصمت على "الإبادة الجماعية"، مضيفاً أنه "بشن العملية العسكرية في أوكرانيا كنا نحمي روسيا ولم يكن لدينا خيار آخر".
الرئيس الروسي أضاف بالقول: "لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دونباس بشرق أوكرانيا".
وخلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية، صرح بوتين بأن روسيا ستستأنف برنامج القمر، مشددا على أن روسيا ستنفذ خططها في مجال الفضاء على الرغم من الضغوط الخارجية.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن الحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي، كذلك أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تنفيذ جميع خططها في مجال الفضاء على الرغم من الضغوط من الخارج (العقوبات).
وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في الذكرى الـ61 لأول تحليق فضائي في العالم، والذي يصادف اليوم (12 أبريل 2022)، ويقوم الرئيس الروسي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بزيارة إلى منطقة أمور في روسيا، ويتضمن برنامج الزيارة معاينة قاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وبيلاروسيا ستقومان بشكل مشترك في بناء البنية التحتية في قطاع الفضاء.
ويحتفل الروس والعالم في 12 أبريل بيوم الفضاء الدولي، وهو يوم انطلاق رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين لاقتحام الكون عام1961.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 قرارا بإعلان 12 أبريل يوما دوليا لانطلاق الإنسان إلى الفضاء.
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