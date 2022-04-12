شاهد.. قتيل و7 جرحى بانفجار ضخم في "مستودع أسلحة" بجنوب لبنان 

انفجار ضخم وقع بعد الثانية فجر اليوم الثلاثاء في بلدة "بنعفول" البعيدة في قضاء صيدا بالجنوب اللبناني 56 كيلومترا عن بيروت، قتل ابن رئيس بلدية البلدة وجرح 7 آخرين، منهم 4 بحالة خطرة، وفقا لما ورد بمواقع إخبارية محلية.

وذكر عدد من المواقع الإخبارية، أن الانفجار الذي سمع دويّه من مسافة 5 كيلومترات "وقع في مخزن قديم للأسلحة" قرب مبنى البدية، وتابع لحركة "أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كما دمر مركزا للكشافة تابعا لها أيضا، أو أنه وقع في مركز الكشافة القريب من مبنى البلدية.

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وألحق الانفجار أضرارا بمبنى بلدية "بنعفول" البعيدة 17 كيلومترا عن مدينة صيدا، كما بمبنى آخر ملاصق له، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكانه، وبدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية التحقيقات للكشف عن سبب ما حدث. أما القتيل، واسمه علي الرز، ابن رئيس البلدية الحاج توفيق الرز، فهو "ينتمي الى حركة أمل" بحسب ما ذكر موقع "جنوبية" الإخباري المحلي.

وتشير المعلومات الأولية إلى حدوث "احتكاك كهربائي امتد إلى غرفة لتخزين الأسلحة المتوسطة التابع لجهة حزبية، ما أدى إلى انفجارها وسبّب حالة من الهلع" بحسب ما ورد في موقع مجلة Al Hadeel الأكثر نشرا للتفاصيل بين المواقع.