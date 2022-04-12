لبنان.. قتيل وجرحى بانفجار قرب مكتب لحركة أمل

أفاد مصدر أمني في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بأن شخصا قتل وأصيب 7 في انفجار قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل المتحالفة مع ميليشيا حزب الله قرب صيدا بجنوب لبنان. وفق ما نقلت وكالة رويترز.
مصدر أمني لـ رويترز: وقوع انفجار قرب مكتب تابع لحركة أمل في صيدا جنوب لبنان— العربية (@AlArabiya) April 11, 2022
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كما أفاد مراسل "العربية" بأن انفجارا كبيرا هز قرية بنعفول في قضاء صيدا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.
وأضاف أن الحادث تسبب بأضرار مادية جسيمة، مشيرا إلى أن تفاصيل ما حصل لم تتضح بعد.
تضرر مركز حركة أمل ومبنى البلدية
فيما أوردت وسائل إعلام لبنانية، أن الانفجار أدى إلى تضرّر مركز كشافة حركة أمل ومبنى البلدية الملاصق له أيضاً.
وأظهر مقطع فيديو متداوَل لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهر مقطع فيديو آخر الدمار الذي خلّفه الانفجار.
بدورها، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط حالة من الفوضى والذعر عمّت المنطقة.
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