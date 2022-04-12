لمنع التهديد بالكيماوي.. زيلينسكي يدعو لمعاقبة روسيا بصرامة

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، ودعا الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو للحيلولة دون مجرد الحديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة.

"رد فعل أقوى وأسرع"

كما قال "نتناول هذا بمنتهى الجدية". ولم يشر إلى أن أسلحة كيماوية استُخدمت بالفعل، مضيفا "أود أن أذكر زعماء العالم بأن احتمالية استخدام الجيش الروسي أسلحة كيماوية نوقشت بالفعل. وكان ذلك يعني بالفعل في ذلك الوقت أنه كان من الضروري أن يكون هناك رد فعل أقوى وأسرع على العملية الروسية".

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فيما كتب بترو أندريوشينكو، وهو مساعد لرئيس بلدية ماريوبول، عبر قناته على تيلغرام أن التقارير عن هجوم كيماوي لم تتأكد وأنه يتوقع أن تتوافر في وقت لاحق تفاصيل وتوضيحات.

"على علم بالتقارير"

في السياق، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير.

وقال كيربي "لا يمكننا التأكيد في الوقت الحالي وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب.. هذه التقارير، إن صحت، مقلقة للغاية وانعكاس للمخاوف التي كانت لدينا بشأن قدرة روسيا على استخدام مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب في أوكرانيا، منها الغاز المسيل للدموع الممزوج بعناصر كيميائية".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع أنباء لتقارير غير مؤكدة يوم الاثنين إلى استخدام أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بجنوب أوكرانيا.