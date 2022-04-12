الشرطة الإسرائيلية: مقتل فلسطيني طعن شرطيًا بعسقلان

قتلت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء فلسطينيًا طعن شرطيًا في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل، بحسب ما أفادت قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في رسالة "خلال عملية في عسقلان، تعرّف شرطيّ على مشتبه به وبدأ يتحقق من هويّته. لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة فاتحًا النار عليه". وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم وهو فلسطيني، قُتل.

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وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، انتهاء عملية عسكرية شنتها القوات الإسرائيلية، في مخيم جنين بالضفة الغربية، حيث جرى "تحييد" واعتقال فلسطينيين خلالها.

قال أدرعي عبر حسابه على تويتر إن قوات الجيش الإسرائيلي اشتبكت خلال العملية مع مسلحين أطلقوا النار عليها، مشيرا إلى أن أحد المسلحين الذين تم تحييدهم ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف أن قوة أخرى قامت بتحييد مسلح آخر ينتمي أيضا إلى الجهاد الإسلامي، موضحا أنه "تم اعتقاله ونقله لتلقي العلاج الطبي بعد ضبط سلاحه".

ولفت المتحدث إلى أن أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي قتل وأصيب عدد آخر من المسلحين الفلسطينيين خلال الاشتباكات، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وكان فلسطيني، قتل لاحقا، نفذ عملية في السابع من الشهر الحالي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 16 إسرائيلياً، 6 منهم في حالة حرجة وسط تل أبيب.