أكثر من 250 قتيلاً في فيضانات ضربت جنوب إفريقيا
الأمطار الغزيرة التي هطلت الثلاثاء على دوربان تسببت في نزوح العشرات وجرفت الطرق وعطلت الشحن في واحد من أكثر موانئ أفريقيا ازدحاماً
ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب إفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلاً، على ما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة، اليوم الأربعاء.
وقالت نوماغوغو سيميلين زولو لتلفزيون "إي. إن. سي. إيه" إنه "اعتباراً من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين".
من جهته، قال مسؤول إقليمي اليوم، إن عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا ارتفع إلى 259.
واستُدعي الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات إجلاء المصابين والعالقين بسبب الفيضانات.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الثلاثاء في نزوح العشرات وجرفت الطرق وعطلت الشحن في واحد من أكثر موانئ إفريقيا ازدحاماً.
وأعلن حاكم الإقليم تضرر أكثر من 2000 منزل إضافة إلى حوالي 4000 مسكن عشوائي.
كذلك، أدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الكثير من الطرق. وتعطلت كذلك إمدادات المياه.
وحضّت السلطات السكان على ملازمة بيوتهم، وشجّعت المقيمين في المناطق المرتفعة على استقبال المقيمين في مناطق منخفضة متضررة.
وسبق أن شهدت مدينة دوربان دماراً هائلاً خلال موجة أعمال شغب ونهب في يوليو، وهي أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري، وقد اندلعت في الأصل بسبب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما على خلفية مزاعم فساد.
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