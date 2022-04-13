قوات روسية: عثرنا على مسيرات أوكرانية مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش

عثر جنود الجيش الروسي لدى تفتيش مقر إحدى الوحدات العسكرية التي هجرتها القوات الأوكرانية، على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش، بحسب ما أورد الإعلام الروسي.

وقال أحد العسكريين الروس إنه تم العثور على 3 مسيرات تصل حمولتها إلى 40 كغ، وركبت عليها خزانات بلاستيكية للسوائل بسعة 30 لترا، مضيفا أن أجهزة التحكم على المسيرات احتوت على إحداثيات لمواقع القوات الروسية والمناطق المأهولة المخطط لرشها.

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وتابع: "من المفترض أن هذه الطائرات كان يمكن أن تستخدم لرش مواد سامة لإلحاق الضرر سواء بالقوات المسلحة الروسية أو بالسكان المدنيين والأراضي الزراعية".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وثائق أوكرانية تفيد بأن مؤسسة "موتور سيتش" الأوكرانية وجهت استفسارات للشركة التركية المصنعة لدرونات Bayraktar حول أنظمة وآليات رش الهباء الجوي منها.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح أن الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية تشهد على خطط كييف لاستخدام طائرات مسيّرة قادرة على رش مواد مميتة.

وكشف جنرال بارز في الجيش الروسي، أن شركة أوكرانية تصنع محركات الطائرات المسيّرة طلبت من تركيا إجراء تعديل على طائرة "بيرقدار" المسيّرة، لتكون قادرة على حمل أنظمة رش الرذاذ.

وبحسب وسائل إعلام روسية، يثير الأمر القلق في ظل البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي المزعوم، الذي يتم تنفيذه على الأراضي الأوكرانية.

واعتبر مراقبون الأمر مؤشراً خطيراً في سياق تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف ومن ورائها واشنطن، حول احتمال استخدام الأسلحة البيولوجية والجرثومية في الحرب الدائرة حاليا.

وكشف رئيس قوات الحماية من الإشعاع والأسلحة الكيماوية والبيولوجية بالجيش الروسي، إيغور كيريلوف، بأن شركة "موتور سيتش" الأوكرانية المصنعة لمحركات الطائرات، طلبت من الشركة المصنعة لطائرات "بيرقدار" المسيّرة التركية، إمكانية تزويدها بأنظمة رش الرذاذ.