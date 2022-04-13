.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المؤبد لداعشي قتل نائبا بريطانيا.. أيد قصف التنظيم بسوريا

  • الخط
علي حربي علي المدان بقتل النائب البريطاني
تنظيم داعش

المؤبد لداعشي قتل نائبا بريطانيا.. أيد قصف التنظيم بسوريا

علي حربي علي قال للقاضي إن مخططه نجح "لن يتمكن من التصويت مجددا وربما توجيه رسالة لزملائه"

دبي - العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أدين علي حربي علي وهو من أنصار تنظيم "داعش"، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا بسكين العام الماضي.

وقال القاضي البريطاني، نايجل سويني، لدى النطق بالحكم في محكمة "أولد بيلي" في لندن "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديمقراطية"، مضيفاً أن المدان البالغ 26 عاما "لم يبدِ ندما أو خجلا".

مبنى المحكمة
مبنى المحكمة

وكان أميس، العضو بحزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعرض للطعن عدة مرات، على يد المدان بعدما دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وتعرض ديفيد أميس (69 عاما)، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا للطعن في كنيسة بلفيرز المعمدانية.

النائب البريطاني ديفيد أميس
النائب البريطاني ديفيد أميس

وكان علي قال أمام المحكمة إنه تصرف مدفوعا بالإحساس بالظلم إزاء تصويت نواب بريطانيين بالموافقة على قصف سوريا. وأضاف في إفادته أمام المحكمة إنه قرر القيام بذلك "لأنني شعرت بأنني إذا تمكنت من قتل شخص يتخذ قرارات بقتل مسلمين، فإن ذلك سيحول دون إلحاق مزيد من الأذى بأولئك المسلمين".

ومع شعوره بالاستياء لعدم تمكنه من التوجه إلى سوريا والقتال بنفسه، قال علي للقضاة "قررت بأنه إذا لم أتمكن... من مساعدة المسلمين (في سوريا) يمكنني أن أفعل شيئا هنا".

تشييع النائب البريطاني ديفيد أميس(فرانس برس)
تشييع النائب البريطاني ديفيد أميس(فرانس برس)

واستهدف النائب أميس لأنه كان قد صوت بالموافقة على شن ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" في سوريا في 2015.

وردا على سؤال بشأن ماذا كان يأمل من عملية قتله أن تحقق أجاب "أولا، لن يتمكن من التصويت مجددا ... وربما توجيه رسالة إلى زملائه".

سجن جزائري وتونسيين بتهمة افتعال حريق قاتل في فرنسا المغرب العربي سجن جزائري وتونسيين بتهمة افتعال حريق قاتل في فرنسا

وكانت أهداف علي الأخرى تشمل الوزير مايكل غوف، بحسب رسالة وجدت على هاتفه.. "كانت تلك خططا لي لمهاجمة مايكل غوف حينها، على أمل قتله". أضاف "أعتقد أنه كان شخصا يمثل أذى للمسلمين".

وبينت التحقيقات أن علي وهو من شمال لندن، رتب موعدا مع أميس (69 عاما) بعد أن أبلغ مكتب النائب أنه موظف في قطاع الرعاية الصحية ويريد التحدث معه بشأن مواضيع محلية.

وأميس، الوالد لخمسة أبناء، كان النائب لأطول مدة في البرلمان، عن حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون.

وكان المدعي توم ليتل قد أعلن أمام المحكمة قبل ذلك أن علي كان مصمما على تنفيذ هجوم إرهابي "منذ عدة سنوات" وبأنه اشترى في 2016 السكين التي يفترض أنه قتل بها النائب.

شوهد علي أمام مكاتب النائب في دائرته الانتخابية فيما أظهرت بيانات الاتصالات الهاتفية أنه كان على مسافة قريبة من البرلمان سبع مرات بين يوليو وسبتمبر 2021، وفق ليتل.

في 2016 قام يميني متطرف كان يصرخ "بريطانيا أولا" بإطلاق النار على النائبة جو كوكس وطعنها حتى الموت في الفترة المضطربة التي سبقت الاستفتاء على بريكست.

وأظهر تشريح للجثة أن أميس تلقى 21 طعنة في الوجه والذراعين والساقين والجذع، إضافة إلى جروح في يديه تتفق مع وضعية الدفاع عن النفس، كما علمت المحكمة.

انتخب أميس عضوا في البرلمان في 1983 عن باسيلدون في إيسكس، ثم عن ساوث إند ويست المجاورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد